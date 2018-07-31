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ile arasında krizi çıktı!

ve 'nin ilişkileri, geçtiğimiz aylarda Samyeli'nin ünlü komedyenin evinden çıkarken görüntülenmesiyle belgelenmişti. Komedyen Cem Yılmaz, bir dergiye verdiği röportajda, birliktelik yaşadığı Defne Samyeli'yi; “Ona her zaman hayranlık duydum” diyerek anlatmıştı. İlişkide kriz yaşandı! Cem Yılmaz ve Defne Samyeli ilişkisinde krizi yaşandı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 31.7.2018 11:28 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 11:41
Cem Yılmaz ile Defne Samyeli arasında Ahu Yağtu krizi çıktı!

Milliyet'in haberine göre, bu yazı 'da geçiren ve 'nin arasında eski eş krizi yaşandığı öğrenildi. 2 Ağustos'ta oğlu Kemal'in doğum gününü kutlamak için Bodrum'daki evinde parti vermeye hazırlanan Yılmaz, 4.5 yıl önce boşandığı ve çocuğunun annesi 'yu da davet etti. Bu durumdan hoşlanmayan Samyeli ve komedyenin aralarında sorun yaşandığı konuşuluyor.

KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMEDİ

İddiaya göre, Kemal'in yaş gününe katılamayacağını kibar bir şekilde dile getiren Samyeli, sevgilisinin eski eşiyle karşı karşıya gelmek istemedi ve İstanbul'da kalacağını söyledi. Sunucu, Yılmaz ve Yağtu'nun aynı evde kalmasından dolayı rahatsızlığını söyleyince, çift arasında kriz yaşandı. Komedyen ise, yaşananlardan sonra Samyeli'nin gönlünü aldı.

Ünlü isimlerin değişimleri

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Cem Yılmaz ile Defne Samyeli arasında Ahu Yağtu krizi çıktı!
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