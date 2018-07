Öykü Gürman’dan ilan-ı aşk

BUGÜN NELER OLDU

Yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan atv dizisi ' Sen Anlat Karadeniz 'in' 'Asiye'si aşka geldi. Hem sanat hayatında, hem de özel hayatında mutlu günler geçiren Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Fatih İçmeli ile birlikteliklerinin birinci yılını güzel sözleri ile kutladı. Gürman, sosyal medya hesabında duygularını şöyle anlattı: "O kadar yanımda, ruhuma dokundun ki; inancınla, sevginle, merhametinle, saygınla, kötü enerjide olan her şeyi unutturdun varlığınla... Enteresan bir ikili olduk biz... Sadece seven değil, severken birbirine benzeyen, birbirini tamamlayan... Bu yol da zaten böyle yürünmez mi? Çok şükür."