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Öykü Gürman’dan ilan-ı aşk

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 31.7.2018
Öykü Gürman’dan ilan-ı aşk
Yeni sezon çekimleri geçtiğimiz günlerde başlayan atv dizisi ''in' 'Asiye'si aşka geldi. Hem sanat hayatında, hem de özel hayatında mutlu günler geçiren Öykü Gürman, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Fatih İçmeli ile birlikteliklerinin birinci yılını güzel sözleri ile kutladı. Gürman, sosyal medya hesabında duygularını şöyle anlattı: "O kadar yanımda, ruhuma dokundun ki; inancınla, sevginle, merhametinle, saygınla, kötü enerjide olan her şeyi unutturdun varlığınla... Enteresan bir ikili olduk biz... Sadece seven değil, severken birbirine benzeyen, birbirini tamamlayan... Bu yol da zaten böyle yürünmez mi? Çok şükür."
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Öykü Gürman’dan ilan-ı aşk
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