Seren Serengil'den Özay Bakır'a: Sana bulaşmasın diye ne isterse yaparım

Şarkıcı Özay Bakır'ın, eski sevgilisi Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'e açtığı davada yeni detaylar ortaya çıktı. Serengil'in Yaşar İpek'le sevgili olduğu dönemde, eski aşkı Özay Bakır'ın Instagram'da Serengil'le ilgili videoları silmemesi, üçlü arasında husumete neden olmuştu. Ardından Bakır, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'ten şikayetçi olmuştu. Uçan Kuş'un haberine göre; Bakır, soruşturma dilekçesinde, Serengil'in İpek'le birlikteyken kendisine yolladığını söylediği mesajları delil olarak sundu.