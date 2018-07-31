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'den 'a: Sana bulaşmasın diye ne isterse yaparım

Şarkıcı , hakkında suç duyurusunda bulunarak; “ ile bir videoyu silmedim diye beni ölümle tehdit ediyor!” açıklamasını yapmıştı. Özay Bakır’ın, dava dilekçesinde şu ifadeler yer almıştı: “19 Şubat’ta çalıştığım işletmeyle ilgili sosyal medyada bir video paylaştım. Şüpheli taraf, o tarihten itibaren hakaretlere, tehditlere başladı. Bana şu mesajları attı: ‘Karımın videosunu sil. Seni gelir sahnede...’, ‘Mekanını basarım, seni felç ederim.’ Seren Serengil’in; Yaşar İpek’le ilişki yaşarken, eski aşkı Özay Bakır’a mesaj atarak İpek’in tavırları nedeniyle özür dilediği ve “Kahrımdan ölüyorum” dediği ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 31.7.2018 10:31 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 10:54
Seren Serengil'den Özay Bakır'a: Sana bulaşmasın diye ne isterse yaparım

Şarkıcı Özay Bakır'ın, eski sevgilisi Seren Serengil'in eşi Yaşar İpek'e açtığı davada yeni detaylar ortaya çıktı. Serengil'in 'le sevgili olduğu dönemde, eski aşkı 'ın Instagram'da Serengil'le ilgili videoları silmemesi, üçlü arasında husumete neden olmuştu. Ardından Bakır, kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle Yaşar İpek'ten şikayetçi olmuştu. Uçan Kuş'un haberine göre; Bakır, soruşturma dilekçesinde, Serengil'in İpek'le birlikteyken kendisine yolladığını söylediği mesajları delil olarak sundu.

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Seren Serengil'den Özay Bakır'a: Sana bulaşmasın diye ne isterse yaparım
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