Ünlü model evinde darp edildi

Davut Güloğlu
'nun geçen yıl ayrıldığı model sevgilisi Pelin Sürbay
'ın başı, borç aldığı Hünkar M. ile derde girdi. İddiaya göre borcu ödeyemeyen Sürbay; Hünkar M. tarafından cinsel içerikli mesajlarla tehdit edilip darp edildi. Sürbay'ın ifadesine göre; Eylül ayında maddi sıkıntıda olan Sürbay, arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı Hünkar M.'den 3 bin TL borç aldı. Bu borç karşılığında Sürbay, Hünkar M.'ye boş senede imza attı. Bir müddet sonra borcunu ödeyemediği gerekçesiyle Hünkar M., Sürbay'a taciz ve tehdit içerikli mesajlar atmaya başladı. Hünkar M.'nin 3 bin TL'lik borcu boş senede 50 bin TL olarak yazdığını iddia eden Sürbay, cinsel içerikli mesajlarla tehdit edilmeye devam etti. Ünlü model, Hünkar M.'nin telefonlarını engellese de sosyal medyadan kendisine tehdit içerikli mesajlar attığını ileri sürdü. Borcunu tahsil etmek için Sürbay'ın evine giden Hünkar M., ünlü modeli darp etti.Yaşanan arbede sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Sürbay, Hünkar M.'nin cezalandırılmasını istedi. Adli Tıp
Kurumu'na başvurarak darp raporu almak isteyen Sürbay'ın şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Sürbay ve Hünkar M.'nin müşteki-şüpheli olduğu bir iddianame hazırlandı.
DAVA AÇILDI
Hazırlanan iddianamede, Sürbay ve Hünkar M.'nin yaşanan tartışma sırasında birbirlerini darp ettikleri, Sürbay'ın "Şerefsiz, pislik, seni bitireceğim" şeklinde sözlerle tehdit ve hakarette bulunarak Hünkar M.'nin gözlüğünü kırdığı anlatıldı. Dava, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.