3 TIR ses sistemiyle 2 bin kişiyi büyüledi

Hit şarkıları nesilden nesile aktarılan zamansız şarkıcı Tom Jones
, önceki akşam Antalya
'da bulunan Regnum Carya
'da konser verdi. 78 yaşındaki efsane ses, 1.5 saat süren performansı boyunca birbirinden ünlü 21 şarkısını seslendirdi. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği konserinde Leonard Cohen ve Prince'ten de birer parça seslendiren şarkıcı, konsere çıkmadan önce tüm gün prova yaptı.
DÖRT GÜN TATİL YAPACAK
Üç TIR ses sistemiyle
Türkiye'ye gelen Tom Jones, önümüzdeki dört gün boyunca Regnum Carya'da tatil yapacak. Bu yaz ilk kez düzenlenen ve geleneksel hale gelmesi planlanan Regnum Live in Concert kapsamında geçtiğimiz haftalarda seksi yıldız Rita Ora
ve dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Anne Marie de konser vermişti. Aynı yerde 14 Ağustos'ta Dua Lipa sahneye çıkacak.