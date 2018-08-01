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’nin annesi şikayetçi oldu

Ünlü şarkıcı ’nin annesi , canına kıymaya teşübbüs etmeden önce yazdığı veda mektubunun ortaya çıkmasının ardından özel hayatının ihlal edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018
Hadise’nin annesi şikayetçi oldu

'nin annesi , geçtiğimiz günlerde canına kıymaya teşebbüs etmiş ve kızlarına yazdığı veda mektubu ortaya çıkmıştı. Veda mektubunda anne Gülnihal Açıkgöz, kızlarını para derdine düşüp kendisiyle ilgilenmemekle suçlarken, Hadise annesinin zehirlendiğini iddia etmişti. Gülnihal Açıkgöz, yazdığı intihar mektubun ortaya çıkmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulundu. Anne Açıkgöz, dilekçesinde intihar mektubunun usulsüz şekilde ele geçirilerek kişilik haklarının ihlal edildiğini beyan ederek şunları ifade etti: "Dört çocuk annesi bir kadın olarak tarafımca kaleme alınmış o mektup, sosyal medya ve basında yer almıştır. Bu durum özel hayatımı ihlal etmiş ve beni kamuoyunda küçük duruma düşürmüştür. Buna neden olan şahısların tespit edilip cezalandırılmasını istiyorum." Gülnihal Açıkgöz'ün şikayeti sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Hadise’nin annesi şikayetçi oldu
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