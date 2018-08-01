Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu boşanıyor mu? Hakan Çalhanoğlu açıklama yaptı

Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu geçen yıl çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları bu iddiaları kanıtlamıştı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano'da yabancı bir güzelle eğlendiği, eşini aldattığı iddia edilmişti. Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden olay oldu
Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:53Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 17:54
Futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından eşi Sinem Gündoğdu'dan boşanacağını açıkladı. Milan'da oynayan yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu evliliğiyle ilgili açıklama yaparak boşanacağını belirtti.