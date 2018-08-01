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ve boşanıyor mu? Hakan Çalhanoğlu açıklama yaptı

Milan'da forma giyen geçen yıl çocukluk aşkı ile evlenmişti. Düğün dansları ile günlerce konuşulan çiftin evlilikleri üzerinde kara bulutlar dolaşmaya başladı. Çiftin sosyal medya hesaplarından birlikte çekilen tüm fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkarmaları bu iddiaları kanıtlamıştı. Boşanma arifesinde olduğu konuşulan futbolcunun Milano'da yabancı bir güzelle eğlendiği, eşini aldattığı iddia edilmişti. Hakan Çalhanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yeniden olay oldu

Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 17:54
Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu boşanıyor mu? Hakan Çalhanoğlu açıklama yaptı

Futbolcu , sosyal medya hesabından eşi 'dan boşanacağını açıkladı. Milan'da oynayan yıldız oyuncu Hakan Çalhanoğlu evliliğiyle ilgili açıklama yaparak boşanacağını belirtti.

İşte o açıklama...

Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu boşanıyor! Ünlü futbolcu yabancı bir güzelle yakalandı!

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Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Gündoğdu boşanıyor mu? Hakan Çalhanoğlu açıklama yaptı
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