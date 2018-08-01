İngiliz aktrisin gelinliğine Türk imzası

İngiliz oyuncu Bhavna Limbachia, geçtiğimiz günlerde aktör Darren Kuppan ile dünyaevine girdi. Güzel oyuncu, düğününde İngiltere'de yaşayan Türk moda tasarımcısı Zeynep Kartal
'ın imzasını taşıyan bir gelinlik giydi. 34 yaşındaki oyuncu, Kartal'ın özel olarak hazırladığı Fransız dantelleriyle bütünleşen gelinliğiyle göz kamaştırdı. Balık kesim modele sahip gelinliğe işlenen taşlar, tören boyunca Limbachia'nın üzerinde parıldadı. Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında gelinliği için Zeynep Kartal'a Türkçe olarak 'Teşekkür ederim' şeklinde bir mesaj gönderdi.