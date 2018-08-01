İş dünyasını buluşturan düğün

NEF
İcra Kurulu Üyesi ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik
, geçtiğimiz günlerde yüksek mimar Gizem Önürmen ile dünyaevine girdi. Çubuklu 29'da gerçekleşen düğüne, Önürmen ve Çelik ailelerinin dostlarının yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimleri de katıldı. Çiftin nikah şahitliğini ise çocukluk arkadaşları Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, SAS Finance Yönetici Ortağı Yusuf Ziya Özşahin ve Mimar Süverçe Çilek Akın yaptı. Kıyılan nikahın ardından başlayan parti, gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. Gelin ve yakın arkadaşlarının düğün için özel hazırladıkları koreografi geceye renk kattı. Yeni evli çift balayı için Bali'yi tercih etti.