A Haber 45 aydır zirvede

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin zirvedeki haber kanalı A Haber , Temmuz ayında yine izleyicinin ilk tercihi oldu. Kantar Media Temmuz ayı ölçümlerine göre; Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı, birçok kategoride yine a Haber olurken; kanal, üç yılı aşkın süredir zirve yarışındaki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'nin yerli ve milli kanalı a Haber, günün her saati Türkiye ve dünya gündemine ilişkin haberleri doğru ve hızlı bir şekilde izleyiciye sunuyor. Milli değerlere bağlı ve evrensel değerlere saygılı, ilkeli yayın anlayışı, izleyicisi ile kurduğu güçlü bağ, dinamik kadrosu ve teknik donanımı ile a Haber; sadece bir haber kanalı değil, aynı zamanda kamuoyu nezdinde de güvenilirliğiyle öne çıkan bir marka. A Haber; Türk siyasi tarihindeki gelişmelere ışık tutan, yılların getirdiği habercilik tecrübesi ve bilgi birikimiyle yapımını üstlendiği belgeseller ile olayları sebepleri ve sonuçlarıyla ilişkilendirerek hazırlanan analiz haberleri izleyiciye sunuyor. İz bırakan kişilerin anlatıldığı portreler de ekrana gelirken, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin uzman konuklar tarafından yorumlandığı tartışma programları gündemi belirlemeye devam ediyor.TÜRKIYE, 15 Temmuz destanının yıl dönümünde milyonların meydanlara akın ettiği demokrasi buluşmalarını a Haber'den izledi. Kanal, 'Milletin Diriliş Destanı' yayını ile reytingleri alt üst etti. Birçok kategoride en çok izlenen kanallar arasında yer alan a Haber, tarihi yayınını tarihi bir başarı ile noktaladı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanında görev başında olan a Haber ekipleri, 81 milyonun meydanlara döküldüğü gecede, 15 Temmuz destanının sembol adresleri başta olmak üzere, 81 il, 25 ülke, 60 noktadan canlı yayın ve yüzlerce muhabiriyle, milli birlik ruhunu an be an ekrana getirdi.A HABER Taksi, birbirinden keyifli sohbetlerle ve sımsıcak yolculuklarla, trafiğe çıkıyor ve halkın nabzını yokluyor. Direksiyondaki a Haber ekibi; hem vatandaşın görüş ve düşüncelerini dinliyor, hem de onların isteklerini ve dileklerini kamuoyuyla paylaşıyor. A Haber sokağın nabzını tutmaya devam ediyor. A Haber ekibi, İstanbul sokaklarını karış karış geziyor ve mikrofonlarını vatandaşa uzatıyor. Vatandaşın gündeme dair çarpıcı yorumları ekrana geliyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören röportajları binlerce kişi izliyor.