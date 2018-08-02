Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan Buse Varol ve Alişan erkek bebek beklediğini çektikleri bu video ile duyurdu: 'Allah'ıma çok şükür her şey normal ilerliyor... Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı, doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukarı. Sağlık durumu da iyiymiş, bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem de az... Doktorumuza da çok çok teşekkür ederiz. Güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler...'

Alişan ve Buse Varol'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu