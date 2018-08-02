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ve 'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

6 Mayıs'ta şahitliğinde evlenmişlerdi. Bebek bekleyen ve güzel haberi Instagram hesaplarından böyle verdi.

Giriş Tarihi: 2.8.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 14:43
Alişan ve Buse Varol'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturan ve erkek bebek beklediğini çektikleri bu video ile duyurdu: 'Allah'ıma çok şükür her şey normal ilerliyor... Erkek annesi olacak olmak beni çok heyecanlandırdı, doğum tarihi de belli oldu aşağı-yukarı. Sağlık durumu da iyiymiş, bugün benim için çok önemliydi, yapılan testlerde herhangi bir sorun olmadı. Ne kadar şükretsem de az... Doktorumuza da çok çok teşekkür ederiz. Güzel dileklerde bulunan herkese teşekkürler...'

Alişan ve Buse Varol'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu

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Alişan ve Buse Varol'un bebeğinin cinsiyeti belli oldu
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