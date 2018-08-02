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Balayı başladı

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Balayı başladı
Oyuncu ile iki yıldır aşk yaşadığı müzisyen Sinan Güleryüz, geçtiğimiz günlerde birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı. Düğün sonrası balayına çıkan ikili, 'a gitti. Yalıkavak'ta bir otelin plajında görüntülenen ikili, sıcak havadan bunalıp bol bol deniz sefası yaptı. Denize yalnız giren Özge Özder, düzgün fiziği ile dikkat çekti. Bir ara kumsalda vakit geçiren Özder, ikinci çocuğuna hamile olan Aslı Tandoğan ile bir araya geldi. Özder, Tandoğan'ın oğlu ile oyunlar da oynadı.
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