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Şu dünyada ne kocalar var!

’dan kadınları kıskandıracak, erkekleri kızdıracak hareket! Eşinin tüm hayallerini tek tek gerçekleştiren Sayışman, şimdi de ’ye 1 milyon liralık cip hediye etti

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
Şu dünyada ne kocalar var!
, eşi ve arkadaşlarıyla önceki akşam İstinyepark Zuma'daydı. Türkiye'den başlayıp Fransa'ya kadar uzanan uzun bir tatil yapan çiftten Sayışman, "Uzunca bir tatil oldu. Yurt dışındaki tatillere iş amaçlı da gittim. Hem iş, hem tatil gibi oldu. Şimdi artık iş zamanı" dedi.

'TOLGAHAN'A MİNNETTARIM'
Fransa'da dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin konsere giden çiftten Almada Abazi, Beyonce'yi izlemenin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Abazi, "Beyonce'ye çok seviyorum. Kendisi, çocukluğumdan beri örnek aldığım birisi; o yüzden konser hayal gibiydi benim için. Tolgahan'a minnettarım. Hâlâ konserin etkisindeyim" dedi. Abazi, eşi Tolgahan Sayışman'ın kendisine, yaklaşık 1 milyon TL değerinde Valer cip hediye almasıyla ilgili ise, "Benim için büyük sürpriz oldu. Bu kadar büyük bir şey beklemiyordum" diye konuştu.
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