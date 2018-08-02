Şu dünyada ne kocalar var!

Tolgahan Sayışman
, eşi Almeda Abazi
ve arkadaşlarıyla önceki akşam İstinyepark Zuma'daydı. Türkiye'den başlayıp Fransa'ya kadar uzanan uzun bir tatil yapan çiftten Sayışman, "Uzunca bir tatil oldu. Yurt dışındaki tatillere iş amaçlı da gittim. Hem iş, hem tatil gibi oldu. Şimdi artık iş zamanı" dedi.
'TOLGAHAN'A MİNNETTARIM'
Fransa'da dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce'nin konsere giden çiftten Almada Abazi, Beyonce'yi izlemenin çocukluk hayali olduğunu söyledi. Abazi, "Beyonce'ye çok seviyorum. Kendisi, çocukluğumdan beri örnek aldığım birisi; o yüzden konser hayal gibiydi benim için. Tolgahan'a minnettarım. Hâlâ konserin etkisindeyim" dedi. Abazi, eşi Tolgahan Sayışman'ın kendisine, yaklaşık 1 milyon TL değerinde Range Rover
Valer cip hediye almasıyla ilgili ise, "Benim için büyük sürpriz oldu. Bu kadar büyük bir şey beklemiyordum" diye konuştu.