Düğün hazırlığı

Murat Dalkılıç
'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu Hande Erçel
, önceki gün ablası Gamze Erçel'le birlikte Nişantaşı Duo adlı mekandaydı. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ablasının düğün hazırlıkları için koşuşturan Hande Erçel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Arkadaşlar, ablamı evlendiriyorum" sözleriyle sevinçli bir şekilde konuşan Hande Erçel, "Düğün hazırlıkları başladı. İçeride düğün davetiyelerini hazırlıyorduk" dedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç'ı soran muhabirlere gülümseyerek yanıt veren oyuncu "Kendisi biraz yoğun. İşleri olduğu için aramızda değil şu an" dedi. Güzel oyuncu, mekandan kendi kullandığı araçla ayrıldı.