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Düğün hazırlığı

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018
Düğün hazırlığı
'la yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen oyuncu , önceki gün ablası Gamze Erçel'le birlikte Nişantaşı Duo adlı mekandaydı. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ablasının düğün hazırlıkları için koşuşturan Hande Erçel, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Arkadaşlar, ablamı evlendiriyorum" sözleriyle sevinçli bir şekilde konuşan Hande Erçel, "Düğün hazırlıkları başladı. İçeride düğün davetiyelerini hazırlıyorduk" dedi. Sevgilisi Murat Dalkılıç'ı soran muhabirlere gülümseyerek yanıt veren oyuncu "Kendisi biraz yoğun. İşleri olduğu için aramızda değil şu an" dedi. Güzel oyuncu, mekandan kendi kullandığı araçla ayrıldı.
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Düğün hazırlığı
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