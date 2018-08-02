Emre Altuğ: 50 aileyi geçindiriyorum

Alaçatı'da açtığı Gazina Sako adlı mekanla bir yandan işletmecilik yapan Emre Altuğ
, sinema kariyerine de devam ediyor. 'Sevgili Komşum' ve 'Müsadenizle Çocuklar' adlı iki sinema filmiyle seyirciyle buluşmaya hazırlanan Altuğ, şimdi de Barış Manço
'nun 'Zalim Sultan' şarkısıyla gündeme gelmeye hazırlanıyor. Doğukan Manço
'nun ilk kez babasının bir şarkısına aranje yaptığını söyleyen Altuğ ile sinema filmlerini konuştuk. Çekimleri devam eden, Talip Karamahmutoğlu'nun yönettiği 'Müsaadenizle Çocuklar' adlı filmin setinde bir araya geldiğimiz Altuğ, çocuklar ve hayvanlar arasındaki ilişkiyi anlatan filmde, kendi çocukları Uzay ile Kuzey'in de rol aldığını açıkladı.
ÇOCUKLARLA ÇALIŞMAK BİRAZ ZOR
Sizinle en son geçen yaz, Yıldırım Gürses albümü için bir araya gelmiştik. Yaklaşık bir senede neler yaptınız?
Doğru söylüyorsun. Yıldırım Gürses
albümü çok iyi gitti. Çok güzel yorumlar aldık. Yapım aşamasında beni çok tatmin etmişti. Hala onun ekmeğini yiyorum Alaçatı'daki gazinoda. Geçen yıl gazino konseptli bir yer açacağımı bilemezdim. Şimdi çok güzel bir repertuvar oldu.
Sezon içinde tiyatroda 'Azizname' oynadınız. Yazın da boş durmuyorsunuz. İki sinema filmi çektiniz, değil mi?
Evet. Oyunculuk vazgeçemeyeceğim bir şey. 'Azizname'yle 50 oyun oynadık geçen sezon; yeni sezonda da devam edecek. İki film var gündemde. 'Sevgili Komşum' filminin çekimlerini tamamladık. Organ mafyasının doktorunu oynadım filmde. Çok güzel, oyun içinde oyun hikayesi. Apartmana yerleşmiş mafya teşkilatı var ama kimin ne olduğu belli değil. Onur Ünlü
'nün yazıp Taner Elhan'ın yönettiği, Ayşen Gruda, Erkan Can
gibi isimlerle oynadığım bir filmdi. Şimdi de 'Müsadenizle Çocuklar' setindeyiz.
Nasıl gidiyor çekimler?
Çocuklar olunca biraz zor oluyor. Bize okulda 'Mümkünse çocuklarla ve hayvanlarla çalışmayın' derlerdi. Bu filmde ikisi de var. Ben bunca yıl set hayatımda hiç beş saat beklememiştim. İlk defa burada bekledim. Benim için ilginç bir tecrübe oluyor.
Filmin konusunu anlatır mısınız?
Film, hayvanlarla çocuklar arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Sorumluluklarımızı gösteren, neler yapmamız ve nasıl davranmamız gerektiğini anlatan, son derece önemli mesajları olan bir senaryosu var. Ormana sürülmüş köpeklere, hayvanlara bakmaya başlıyor çocuklar. Onlara her gün su ve yemek götürüyorlar. Birileri tarafından bu köpeklerin zehirleneceği bilgisini alıyorlar. Onun üzerine köpekleri korumak için mücadele başlıyor. Ben onlarla ortaklık yapan güvenlik görevlisini oynuyorum. Çocukların birey olma çabasını anlatması açısından önemli bir film.
Filmde oynamak istemenizin nedeni, son dönemde yaşanan hayvan ve çocuk istismarı haberlerinden duyduğunuz rahatsızlık olabilir mi?
Kesinlikle. Son dönemde hayvanlara ve çocuklara yapılan kötü muameleler, öldürülen çocuklar hepimizi yaraladı. Çocuğumuz olduktan sonra bu tür olaylara hassasiyetimiz çok daha arttı. Haberleri izleyemiyoruz bile. Altta yatan konular başka ama kısa vadede önlenebilmesi için önemler alınmalı. Mesela, parklara kamera konulması gerektiğine inanıyorum.
BAŞROLÜ İSTEMEDİK
Madem çocuk filmi, filmde oğullarınız Uzay ve Kuzey'i de oynatmayı düşünmez misiniz?
Onlar da oynayacaklar. Aslında bu filmi yönetmenimiz Talip'le konuştuğumuzda Uzay ve Kuzey'i başrol oynatmak istedi ama biz istemedik. Öyle bir sorumluluk için henüz çok erken. Hatıra olsun diye bir sahnede olmak başka, tüm filmde yürümek başka. Biz hatıra olsun istedik.
Oğullarınızın oyuncu olmasını ister misiniz peki?
İlerleyen zamanlarda olabilir. Babam bana "Git öğren, ondan sonra ne istiyorsan yap" demişti. Ben de onlara aynı şeyi söylerim; 'Git öğren, ondan sonra ne yapmak istersen yap.'
ALLAH BAŞKANIMIZ ERDOĞAN'A KOLAYLIK VERSİN
Gazino Sako nasıl gidiyor? Sezon yeni hareketleniyor. Seçime endeksli bir tatil programı vardı insanların. Seçim ikinci tura kalmadan neticelenince piyasa da hareketlenmeye başladı. Buradan parasal bir beklentim yok. Otelimden, restorandan ve gazinodan 50 aile geçiniyor. Bu çok güzel bir duygu. İnşallah böyle devam eder.
Siz nasıl değerlendiriyorsunuz seçim sonrası dönemi? Önlerini gördü insanlar. Kuzey, "Baba, niye altı kişi cumhurbaşkanı adayı oluyor?" diye sordu. "Hepsi ülkesini çok seviyor" dedim. "O zaman niye herkes farklı kişilere oy veriyor? Hepsi Türk'se, hepsi ülkeyi iyi yönetir zaten" dedi. Başta Başkan'ımız Erdoğan olmak üzere Allah hepsine kolaylık versin. Ben iki film çekiyorum, restoran ve otelle uğraşıyorum; onlar koca bir ülkeyle uğraşıyor. Çok zor iş.
ŞARKI İÇİN DOĞUKAN DA HEYECANLANDI
"Doğukan Manço'yla 'Zalim Sultan' şarkısını yaptık. Barış Manço'nun meşhur şarkısıdır. Doğukan, bugüne kadar hiç babasının bir şarkısını aranje etmemiş. Şarkıyı ben seçtim. Bakir ve çok sevdiğim bir şarkı. Doğukan'a "Bunu yapalım mı?" dedim, o da heyecanlandı.