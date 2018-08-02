İlk 20’ye girdi

THE Sunday Times
tarafından Avrupa'nın En Heyecan Verici 20 Oteli arasında gösterilen Alaçatı La Capria Suite Otel, misafirlerine bambaşka bir tatil deneyimi sunuyor. Birbirinden farklı tarzları bünyesinde barındıran otel, Türkİtalyan kültürünün yanı sıra dünyanın farklı yörelerinden de esintiler taşıyor. 'Comtemporientalism' tasarım anlayışı ile döşenmiş odaları, lavanta ve kekik kokulu bahar esintisini her mevsim hissedeceğiniz dinlendirici bahçesi, güneşin tadını çıkaracağınız havuzu, lezzetli mutfağı ve romantik atmosferiyle büyüleyici bir atmosfere sahip.