Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > İlk 20’ye girdi

İlk 20’ye girdi

Giriş Tarihi: 2.8.2018
İlk 20’ye girdi
THE tarafından Avrupa'nın En Heyecan Verici 20 Oteli arasında gösterilen Alaçatı La Capria Suite Otel, misafirlerine bambaşka bir tatil deneyimi sunuyor. Birbirinden farklı tarzları bünyesinde barındıran otel, Türkİtalyan kültürünün yanı sıra dünyanın farklı yörelerinden de esintiler taşıyor. 'Comtemporientalism' tasarım anlayışı ile döşenmiş odaları, lavanta ve kekik kokulu bahar esintisini her mevsim hissedeceğiniz dinlendirici bahçesi, güneşin tadını çıkaracağınız havuzu, lezzetli mutfağı ve romantik atmosferiyle büyüleyici bir atmosfere sahip.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İlk 20’ye girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN