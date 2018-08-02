Şaşırtan kamuflaj

2016 yılında evlenen Pelin Akil-Anıl Altan çifti, tatil için Bodrum
'da. Evlilikleri herkes tarafından örnek gösterilen ikili, Yalıkavak'ta görüntülendi. Tatillerini genellikle yurt dışında yapan çift, arkadaşlarıyla Ege'nin mavi sularına kendilerini bıraktı. Gün boyu iskelede güneşlenen ve bol bol sohbet eden ikili, kendilerini görüntüleyen gazetecileri fark edince hemen önlem aldı. Muhabirleri fark ettiği için yerinden kalkan Akil, pareosunu, sırtını dönerek giydi. Bu davranışı 'Acaba hamile mi?' sorusunu akıllara getirdi.