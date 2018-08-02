St. Tropez’de aşk tatili

Oscarlı aktör Leonardo Di- Caprio, 21 yaşındaki Arjantinli sevgilisi Camila Morrone ile St. Tropez
'de tatil yapıyor. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan ancak yan yana görüntü vermekten kaçınan çift, önceki gün lüks bir yatta kahvaltı yaparken objektiflere takıldı. DiCaprio
, yaptığı komik surat ifadeleriyle genç sevgilisini güldürürken, çifte Morrone'un annesi de eşlik etti. Kahvaltının ardından DiCaprio'nun kendisine hediye ettiği kolyeyi takan güzel model, sosyal medyada DiCaprio'yla ilgili hiç paylaşım yapmamasına rağmen sevgilisiyle bol bol selfie çekti. Çift, daha sonra Nice'e geçerek özel uçakla Fransa
'dan ayrıldı.