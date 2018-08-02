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Taze aşıklar

Giriş Tarihi: 2.8.2018
Taze aşıklar ortaya çıktı
Yakışıklı oyuncu ile model Suki Waterhouse arasındaki aşk söylentisi doğrulandı. Çiçeği burnunda çift, önceki gece Londra'daydı. Önce sinemaya giden, ardından da 'a uğrayan Pattinson ile Waterhouse, gece 01.00'de sokakta sarmaş dolaş yürüyüp öpüşürken objektiflere takıldı. 32 yaşındaki Pattinson, geçtiğimiz yıllarda Kristen Stewart'ın ihanetine uğramış, ardından şarkıcı FKA Twigs ile nişanlanmış ancak geçen yıl ondan da ayrılmıştı. 26 yaşındaki İngiliz model Suki Waterhouse ise ünlü aktör Bradley Cooper ile iki yıllık ilişkisini 2015'te sonlandırmıştı.
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Taze aşıklar ortaya çıktı
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