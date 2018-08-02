Taze aşıklar ortaya çıktı

Yakışıklı oyuncu Robert Pattinson
ile model Suki Waterhouse arasındaki aşk söylentisi doğrulandı. Çiçeği burnunda çift, önceki gece Londra'daydı. Önce sinemaya giden, ardından da Soho House
'a uğrayan Pattinson ile Waterhouse, gece 01.00'de sokakta sarmaş dolaş yürüyüp öpüşürken objektiflere takıldı. 32 yaşındaki Pattinson, geçtiğimiz yıllarda Kristen Stewart'ın ihanetine uğramış, ardından şarkıcı FKA Twigs ile nişanlanmış ancak geçen yıl ondan da ayrılmıştı. 26 yaşındaki İngiliz model Suki Waterhouse ise ünlü aktör Bradley Cooper ile iki yıllık ilişkisini 2015'te sonlandırmıştı.