Türk Sineması Yaz Okulu başladı

Yunus Emre Enstitüsü Türk Sineması Yaz Okulu'nun açılışı, önceki gün İstanbul Boğazı
'nda bir teknede gerçekleştirildi. Yunus Emre Enstitüsü (YEE); Türkçe Yaz Okulu'na yeni bir program daha ilave ederek, farklı ülkelerden sinema bölümü öğrencilerini ve mezunlarını Türk Sineması Yaz Okulu'nda buluşturdu. İstanbul Şehir Üniversitesi'nde düzenlenecek programın açılışına; Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Türk sinemasının başarılı yönetmenlerinden Derviş Zaim, sinema yazarı İhsan Kabil, Malatya
Film Festivali Direktörü Suat Köçer'in yanı sıra 19 ülkeden 23 genç sinemacı katıldı.