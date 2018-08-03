90’lar modasına haayırr!

TOP model Kendall Jenner
, geçtiğimiz günlerde Los Angeles
'ta görüntülendi. Jenner; bol eşofmanı, göbeğini açıkta bırakan bluzu ve büyük spor ayakkabılarıyla 90'ların sonu, 2000'lerin başındaki moda akımını hatırlattı. Son dönemde giydiği bol jean pantolonlar, ince kemik gözlükler, body'ler ve omuz çantalarıyla 2000'ler trendlerini geri getiren Jenner'a, sosyal medyada espriyle karışık tepkiler yağıyor. Güzel modelin, 'Kendall, 90'lar ve 2000'ler modasını rahat bırak' diyen hayranlarını dinleyip dinlemeyeceği merak konusu.