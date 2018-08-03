Ceren Hindistan: Düşük yapayım diye beni kemerle dövdü

Öncesinde iş adamı Ümit Aslan'la yaşadığı ilişki, son dönemlerde de kızının sağlık durumunu ihmal ettiği iddiasıyla gündeme gelen Ceren Hindistan, geçtiğimiz günlerde kanserle savaşan minik kızı Arya için doğum günü partisi düzenledi. Bugün, Ceren Hindistan ilişkisiyle ilgili şoke eden açıklamalar yaptı. Hamileyken dayak yediğini anlatan Ceren Hindistan, tüm merak edilenleri anlattı
Giriş Tarihi: 2.8.2018 16:03Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 05:57
Öncesinde işadamı Ümit Aslan'la yaşadığı ilişki, sonrasında ise kızı Arya'nın sağlık problemleri ile gündem olan Ceren Hindistan, 2. Sayfa programına konuk oldu. Hindistan, merak edilenleri canlı yayında anlattı.