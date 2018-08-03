Çocuklarına nafaka ödeyemıyor

TV ve sinemanın ünlü ismi Charlie Sheen
, Hollywood'da kendisine iş verilmediği için maddi krize girdiğini savundu. 52 yaşındaki aktör, dört çocuğuna ödediği aylık 75 bin dolarlık nafakanın azaltılması için mahkemeye başvurdu. Sheen'in dilekçesinde, "Düzenli bir iş bulamıyorum ve eğlence sektöründe kara listeye alındım. Kişisel mal varlığım 10 milyon doların altında" ifadesi yer aldı. Ünlü oyuncu, eski eşi Denise Richards'a; kızları Sam ve Lola'nın bakımı için ayda 20 bin dolar, diğer eski eşi Brooke Mueller'i ise ikizleri Bob ve Max için ayda 55 bin dolar ödüyor. 2010 yılında televizyonun en çok kazanan ismi olan Charlie Sheen, 'Two and a Half Men' dizisinden bölüm başına 1.8 milyon dolar kazanıyordu.