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'in kızı hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından ’in kanser tedavisi gören kızı hayatını kaybetti. Uzay ve Güneş isimli 2 kızı daha bulunan Göğen, Dünya’nın ölümüyle yıkıldı. Göğen,"Cuma ezanı okunduğu vakit kızımı kaybettim. Annemin mezarının olduğu yere gömeceğim" dedi

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 17:01 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 17:13
Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın ünlü aktörü 73 yaşındaki 'in Güneş, Dünya ve Uzay ismindeki kızlarından 38 yaşındaki , bir süredir kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"CUMA EZANI OKUNDUĞUNDA KAYBETTİK"

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda görev yapan Göğen ile en son 3 hafta önce konuştuğunu ifade eden Coşkun Göğen, "3 hafta önce konuşmuştuk. Diğer kızlarım burada ona yardımcı oluyorlardı. Dün geldiğimde ise komadaydı ve konuşamıyordu. Cuma ezanı okunduğu vakit kızımı kaybettim. Çok üzgünüm. Kızımı, annemin mezarının üstüne gömeceğim" dedi.

Öte yandan Dünya Göğen'in cenazesi, ikindi namazını müteakip Muratpaşa Cami,'nde düzenlenen törenin ardından Uncalı Mezarlığı'na defnedilecek.

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Coşkun Göğen'in kızı Dünya Göğen hayatını kaybetti
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