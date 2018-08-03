Seçkin Piriler ve Meral Kaplan kavga etti! Seçkin Piriler'den açıklama geldi

Eski eşi Kaan Tangöze'nin hediye olarak aldığı Bodrum - Gündoğan'daki evinde oyuncu arkadaşı Meral Kaplan'la tatil yapan sunucu Seçkin Piriler, arkadaşının eleştirilerine tahammül edemeyip kavga ettiği iddia edilmişti.

Seçkin Piriler, kavga iddiaları üzerine Instagram hesabından açıklama yaptı.

'BİZİMKİ KARDEŞ KAVGASI'

Meral Kaplan ile çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Piriler, şu notu yazdı:

"Bugün çıkan haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral'le barıştık bile aramızda problem yoktur.Eğer bu arada basından arkadaşlarımızı bu olayı inkar ettiğimiz için zor durumda bıraktıysak özür dileriz."

''HER YERİM ÇİZİK İÇİNDE''

Öte yandan, şiddetli olayda fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler'in evinden apar topar kaçtı.

Meral Kaplan'ın yakın çevresine ''Her yerim çizik içinde'' dediği öne sürüldü.