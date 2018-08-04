‘Oyunculara 500 bin lira borcumuz var, ödemeyi planlıyoruz’

Özel bir kanalda yayınlanan ve 50'nci bölümde final yapan 'Hıçkırık' dizisinin yapımcısı Birsel Yapım'ın sahipleri Sinan Akad ve Sevgi Birsel'in, oyunculara 30 bölümlük ücretlerini ödemediği iddia edilmişti. Bu iddiaların ardından iki yapımcıdan açıklama geldi. Akad ve Birsel; dizi yayından kaldırıldığı için büyük zarara girdiklerini öne sürdü. Ödemelerin bir kısmını yapamadıklarını kabul eden yapımcılar, kalan parayı yurt dışı satışından elde edecekleri gelirlerle yapacaklarını söyledi. Birsel ile Akad, TV kanalına dava açtıklarını da belirtti.
KANALA DAVA
Dizi oyuncuları ve set ekibi tarafından, adres ve telefon numaralarını değiştirerek ortadan kaybolmakla suçlanan iki yapımcı; borç
larının iddia edildiği gibi 2 milyon TL değil, 500 bin TL olduğunu savundu. Akad ve Birsel'in ortak açıklaması şöyle: "Günlük dizi olarak düşük bütçeler ile yapılan 'Hıçkırık' adlı dizimiz 50'nci bölümde kanal tarafından sözleşmeye aykırı bir şekilde aniden yayından kaldırıldığı için büyük zararımız doğmuştur. Kanaldan aldığımız ödemelerin bir kısmı, banka kredisi tarafından haciz yoluyla alındığı için de ödemelerin bir kısmı yapılamamıştır. Ancak şirketimizin 2 milyon lira borcu bulunmamakta, yaklaşık 500 bin lira ödenmemiş borcu bulunmaktadır. Kanala, sözleşmeye aykırılıktan dolayı Fikri Sınai Haklar Mahkemesi'nde dava açtığımızı; ödenmemiş borçları hukuki süreç sonunda ve dizinin yurt dışı satışından elde edilecek gelir ile yapmayı planladığımızı bildiririz. Şirketimiz tüm işlemlerini hukuki platformda sürdürmektedir." Kerime Nadir'in aynı adlı romanından uyarlanan 'Hıçkırık' dizisinin ekibi, dolandırıldıklarını belirterek; 20 bölüme kadar ödeme yapan yapımcıların, son 30 bölüm için defalarca ödeme yapma sözü verdiğini ancak ödeme yapmadıklarını iddia etmişti.