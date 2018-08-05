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: dişi ’dır

Oyuncu , aslında bir opera sanatçısı. Omağ, “ arabeskin kralı, da popun kraliçesi... Ama Sezen de arabesk içerikli pop söylüyor. Yani Sezen, bir nevi dişi Orhan Gencebay’dır” diyor.

OĞUZHAN TORACI
OĞUZHAN TORACI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 10:12
Aslı Omağ: Sezen Aksu dişi Orhan Gencebay’dır

Ünlü şef Anthony Bourdain'in "Bir insanla ne zaman yemeğini paylaşırsın, o zaman onun hakkında gerçekten bir şeyler öğrenebilirsin" sözünden yola çıkarak, son yıllarda TV dizilerinde de rol alan opera sanatçısı ile buluştum. Omağ ile fazla kilolarımıza nazire edercesine, Bourdain'in sözüne uygun bir buluşma gerçekleştirdik. TRT'nin sevilen dizisi 'Kalk Gidelim'de 'Meryem' karakterini canlandıran sempatik oyuncu ile Çengelköy Kokoreççisi Yediren Adam'da hem yemek yedik, hem de görünenin ardındaki hayatına dair sohbet ettik...

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Aslı Omağ: Sezen Aksu dişi Orhan Gencebay’dır
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