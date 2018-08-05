‘Bu da mı gol değil hocam’ devri bitti

Futbol
da hasret bitiyor. Yeni sezon bugün Konya'da oynanacak Süper Kupa
ile başlayacak.
A Spor'da yayınlanan, lig maçlarının ve pozisyonların analiz edildiği 'Takım Oyunu
'nun daimi konuğu Erman Toroğlu
'yla video hakem uygulaması olan VAR sistemi
nin (bir başka hakemin pozisyonun tekrarını video aracılığıyla izleyip orta hakeme yardımcı olması) hayata geçirileceği yeni sezonu konuştuk.
- Bu sezona Lefter Küçükandonyadis'in ismi verildi. 'Takım Oyunu' da başlıyor. İlk program da Konya'dan. Yeni sezonla ile ilgili ne söylersiniz?
Türkiye ligi bu sene heyecanlı olacak.
Çok kaliteli olacak mı, hayır!
Sorumsuz yöneticilerin, bunlara sopayı göstermeyen futbol federasyonlarının, UEFA'dan dayak yiyen, yemese bile sopayı kafasında hisseden kulüplerin sayesinde, iflas eden Türk futbolu ayağa kalkmaya uğraşıyor. Bu tehlikeyi sezip yıllarca konuşanların çoğu; tehditle, şantajla futbolun dışına itildiler.
Bense şimdiye kadar ne dediysem, yeni sezonda da onları söylemeye, ikaz etmeye devam edeceğim. Bu yönetim işlerini yanlış yapanların ne hallere düştüğünü, kongreler tarafından kulüplerden kovulduğunu görüyoruz. İnşallah yeni gelenler akılcı hareket ederek Türk futbolunu ayağa kaldırır. 'Takım Oyunu'nda bizim vazifemiz de, bu konuları işlemek, futbolun birkaç kademe daha ileriye gitmesini sağlamaktır.
YARDIMCI HAKEMLİK BİTTİ
- En başından beri teknolojinin futbolun içinde olması gerektiğini söylüyordunuz.
VAR, ligi nasıl etkileyecek?
Evet, VAR sistemi bu sene yeni başlayacak.
Ben bu sistemi Türk futbolunda 25 yıldır uyguluyorum. 25 yıldır uyguladığımda da 'Böyle şey olur mu, hakemler böyle eleştirilir mi? Bu bir rezalet; al geriye, ver ileriye, ne güzel dünya' diye ukalalık yapıp ahkam kesenler, şimdi bakıyorum 'Ya bu VAR da fena değilmiş' diyorlar. Dört tane hakem olacak, hem de son teknolojilerle donatılmış. Ben yıllarca bunları kağıt rulosu ile yaptım. Yani Türkiye'de VAR 25 yıldır yapılıyordu. Benim yaptığım doğruydu; şimdi o yaptığımı FIFA yapıyor, UEFA yapıyor.
- VAR'dan sonra hakem ve pozisyon analizlerinin etkinliğinin azalacağına dair görüşler de var...
VAR sisteminin gelmesinden sonra artık yardımcı hakemlik bitmiştir.
Sahanın dört bir köşesine konacak kameralar ile toplar girdi mi, çıktı mı öğrenilecek. Ofsaytlar da buradan belirlenecek, ona da tamam. Hakemi aldatıp kendini yere atanlar, tekme atanlar, yumruk atanlar da yakalanacak; bunu da bir kenara koyalım. Şimdi ben size soruyorum; gri pozisyonlar ne olacak?
Ne diyor VAR? Griye karışmayın; siyaha, beyaza, kırmızıya karışın diyorlar değil mi? Dünyada bu uygulandığında kameraların karşısında oturan hakemler, dünyanın en iyi, en elit hakemleriydi.
Oyun yorumu, maçın yorumu, taktik yorumu bilmeyen hakemler, yani düdük çalan arkadaşlar, ne kadar VAR olursa olsun futbolu bilmiyorlarsa, yine yok olacaklar. Biz yıllarca topun 'girdi mi, çıktı mı?'sını zaten yaptık. Onlar önemli değil. Hakem eyyamını, büyük takım-küçük takım farkını hep eleştirdik.
Fenerbahçe-Galatasaray maçı olduğu zaman, Türkiye'de kaç tane hakeme 'Bu maçı net idare edebilir' diyorsunuz? Çünkü aynı kalitede, FIFA hakem listesinde üç tane hakemin yok. VAR olsa ne olur, olmasa ne olur? FIFA'da çok üst düzey hakemler olmasına rağmen bazı teknik adamlar tarafından eleştirildi, ikiye bölündüler. Yani Türkiye'de bu işin ne kadar saatlik olacağını veya olmayacağını oynanacak beşinci maça kadar herkes görecek. Türkiye'de hakemler pozisyonu, taktiği, maçı yorumlayabiliyorlar mı?
Maalesef hayır. Yıllarca biz bunları izledik.
Şimdiki VAR'ın başka varyasyonunu yapanlar vardı.
BİLGİSİZLER
- Hiç avantajı olmayacak mı VAR'ın?
Şu olacak, artık hakem soyunma odaları basılmayacak.
VAR'ı basacak adamın, Futbol Federasyonu'nun tesislerine gidip o dört tane odayı basması lazım.
VAR, özellikle Türkiye'ye katkı sağlayacak.
Büyük takımlar artık eskisi kadar rahat olamayacaklar.
Adalet, onların istediği gibi dağıtılmayacak.
Mümkün olduğu kadar doğruya varacak.
Merak ediyorum, sahada düdük çalan hakem, akşam VAR'daki televizyonun başında oturduğunda ne yapacak?
Şapka düşecek, kel görünecek.
Türkiye'de kaç hakem oyun taktiklerini biliyor? Kaç hakem antrenör seminerine gidip de lisans alıyor? Bir teknik adam futbolcusunu nasıl hazırlıyor, maçta ondan neler istiyor? Taktik fauller nasıl yapılır? Hakem bunları nasıl çözer? Taktik faulle bir takımın durdurulmasına hangi hakem, ne kadar engel olabilecek? BunlardanTürkiye'deki kaç hakemin bilgisivar? Cevabı vereyim mi?
Sıfır! Zaten bizim yıllarca dikkat çektiğimiz konular bunlardı, aynen konuşmaya devam edeceğiz.
SERKAN KORKMAZ (A SPOR YAYIN KOORDINATÖRÜ)
'Ziraat Türkiye Kupası maçları yine a Spor'da'
- Lefter Küçükandonyadis sezonunda büyük heyecan başlıyor. Yurdun dört bir yanından, tüm liglerden kulüplerin nefes kesen maceralarını futbolsever ile an be an a Spor ekranından paylaşacağız. Ziraat Türkiye Kupası maçları bu sezon da yine a Spor'da olacak.
- Ligde, Galatasaray unvanını korumak niyetinde. Fenerbahçeliler'e göre şimdi tam zamanı! Beşiktaş iki sezon sonra kaptırdığı şampiyonluğun peşinde. Trabzonsporlular, 'Bu sene, o sene' diyor. Başakşehir ise haykırıyor: 'Sıra bizde!' Yani müthiş bir sezon olacak. A Spor ve 'Takım Oyunu' olarak bizleri zirveye taşıyan izleyicilerimizle yine bu güzel heyecanı hep birlikte yaşayacağız.
İLKER YAĞCIOĞLU (A SPOR YORUMCUSU
'Büyük bir heyecan bizi bekliyor'
- 'Takım Oyunu' ekibi olarak oyuna girmeye hazırız. Yeni sezonda büyük bir heyecan bizleri bekliyor. Yine keyifli, objektif ve taraftarları bilgilendirecek programlar yapacağız.
- Önümüzdeki sezonun en büyük yeniliği VAR sistemi. Bu sistemin futbolumuza katkısı ne düzeyde olacak, hakem hataları ne kadar azalacak, tartışmalar bitecek mi; hep beraber göreceğiz. Ben katkısı olacağını düşünenlerdenim. Sonuçta dört büyük takım ve Başakşehir'in şampiyonluğu hedeflediği bir sezon bizleri bekliyor. 'Takım Oyunu' ekibi olarak, sezonu kendi alanımızda şampiyonluk ile bitirmeyi hedefliyoruz.