Engin Akyürek ile Bergüzar Korel'in başrollerini paylaştığı 'Başka İhtimal'in çekimlerine İstanbul'un çeşitli semtlerinde başlandı. Ama bir sorun var: Balat ve Kadıköy'de çekimler yapılırken, vatandaşlar sahne sahne her anı çekip sosyal medyada paylaşıyor.