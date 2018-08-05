Haluk Levent: Sanatçıları linç etme hakkına kimse sahip değil

Rockçı Haluk Levent, "Muhafazakar mısınız?"sorusuna "İnançlı bir adamım" yanıtını verdi ve "Allah'ım bana kurban eti vermiş, bunu yok sayamam, vegan değilim" dedi.

"İNANÇLIYIM"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'in sorularını yanıtlayan Levent "İnançlı bir adamım diyeyim. Ama bana kimse ibadetimi soramaz. Çünkü bu benim özelim. Bu konuları konuşmayı da anlatmayı da doğru bulmam. İbadetin gizlisi makbuldür. Ama bana "Vegan mısın?" diye sorarsan cevabını veririm." diye konuştu.

"ALLAH'IM BANA KURBAN ETİ VERMİŞ"

Bunun üzerine "Vegan mısınız?" sorusu yöneltilen Levent, kurbanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı:

"Hayır, vegan değilim çünkü inançlı bir adamım. İnançlı bir adam olmasaydım vegan olabilirdim. İnançlarımda Allah'ım bana kurban eti vermiş, Kurban Bayramı vermiş. Bunu yok sayamam."

"CANLI CANLI KAYNATILAN ISTAKOZU YİYEMEM"

-Aman veganlar duymasın!

"Hiç fark etmez, duysunlar. Doğru gelmeyebilir kimilerine. Kurban etinin benim var oluşumla beraber geldiğini düşünüyorum. Ben inançlıyım ama hayvanların kesilme biçimi, mesela canlı canlı ıstakozun kaynatılması... Ben bunları yapmam. Ben inancıma göre kesilen kurban etini yerim. Büyük de konuşmayayım, ileride proteini başka türlü alabilirsek vegan da olabilirim, gelecekte et yemeyebilirim ama şimdi yiyorum."

HİÇ KİMSE SANATÇIYI LİNÇ ETME HAKKINA SAHİP DEĞİLDİR!

Son günlerde Yavuz Bingöl, Mazhar Alanson, Bülent Ortaçgil gibi isimlerin yaptıkları açıklamalar çok tartışıldı. Meslektaşlarınızın bu açıklamalarını nasıl yorumluyorsunuz?

Ortalık linçlerle dolu. Ben linç edilmekten çekinmeyen bir adamım. Umrum da değil, fikirlerimi söylerim. Ama Yavuz Bingöl'ün üzerine çok gittiklerini düşünüyorum. Onunla aynı fikirleri taşımıyorum. Mazhar abi de bizim pirimizdir şarkı konusunda. Onlar iktidarı sevme ya da birlikte hareket etme hakkına sahip. Ama onları linç etme hakkına kimse sahip değil. Eleştirin varsa yap geç.