Kenan Doğulu Harbiye Açıkhava’yı ayağa kaldırdı

Kenan Doğulu
, Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen İstikbal Harbiye Açıkhava
Konserleri kapsamında önceki gün sevenleriyle buluştu. Biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde Doğulu, eski ve yeni şarkılarını Açıkhava Tiyatrosu'nu hınca hınç dolduran 5 bin kişilik coşkulu bir dinleyici korosu eşliğinde seslendirdi. Sahneye sürprizlerle çıkan Kenan Doğulu, haftalardır hazırlandığı konserinin finalinde ayakta alkışlandı.
KURTLARINI DÖKTÜ
Doğulu, konserin başında "Bugün kurtlarımızı dökeceğiz. En yeni şarkılar ve sevdiğiniz birçok şarkımı vaktimiz yettiğince birlikte söyleyeceğiz. İki saat boyunca hayattan kopmaya ve deli gibi dans etmeye hazır mısın İstanbul
?" diyerek tüm Harbiye'yi dansa çağırdı. Hayranlarının hınca hınç doldurduğu konseri izlemeye gidenler arasında Beyza Şekerci-Engin Hepileri, Nilgün Belgün
ve Tuvana Türkay gibi ünlü isimler vardı.