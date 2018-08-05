Kibariye o görüntüleri yalanladı!

Kibariye'nin boşanma haberlerini izleyen annesinin göbek atması görüntülerine şarkıcıdan açıklama geldi. Kibariye sosyal medya hesabından "Eski çekim görüntülerini yeniymiş gibi servis ettiler" açıklamasını yaptı. Sanatçı Kibariye'nin, ihanet haberleriyle gündeme gelen eşi Ali Küçükbalçık'tan boşanacağı iddia edilmişti. Kibariye bu iddiayı 'Kofti bir durum yok, yuvamı yıkmam' diyerek yalanlamıştı. Boşanma iddiasıyla ilgili haberleri televizyondan izleyen şarkıcının İzmir'de yaşayan annesi Makbule Tokmak'ın göbek atarken çekilen görüntüleri yayınlanmıştı
Giriş Tarihi: 5.8.2018 12:33
AÇIKLAMA YAPTI
Kibariye'nin boşanma haberlerini izleyen annesinin göbek atması görüntülerine şarkıcıdan açıklama geldi. Kibariye sosyal medya hesabından "Eski çekim görüntülerini yeniymiş gibi servis ettiler" açıklamasını yaptı.