Yağmur Ünal, Irmak Ünal kardeşlerin olaylı gecesi!

Geçtiğimiz günlerde Kasım Garipoğlu’yla aşk yaşadığı ortaya çıkan Yağmur Ünal, önceki akşam sevgilisini, ablası Irmak Ünal’la tanıştırdı… Aldığı alkol nedeniyle ayakta durmakta zorlandığı görülen Yağmur Ünal’ın yardımına ablası koştu. Irmak Ünal, kardeşinin koluna girerek, yürümesine yardımcı oldu. Ancak topuklu ayakkabısının azizliğine uğrayan Yağmur Ünal, kendini yerde buldu. Beşiktaş Belediyesi’ne ait çöp toplama aracının içine düşen yapımcı, zor anlar yaşadı. İşçilerin ve çevredekilerin yardımıyla kaldırılan Ünal, ayağından çıkan ayakkabılarını eline alarak, aracına binmeyi başardı.
Giriş Tarihi: 5.8.2018 11:55Güncelleme Tarihi: 5.8.2018 11:55
ÇÖP KAMYONUNUN İÇİNE DÜŞTÜ
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal eğlenmek için gittiği mekan çıkışı fazla alkol almaktan ayakta duramayıp çöp kamyonunun içine düştü.