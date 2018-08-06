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ünitesinde tedavi altına alındı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu , yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ünitesinde tedavi altına alındı.

İHA AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.8.2018 20:47 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 04:02
Cüneyt Arkın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu , yaşadığı solunum sıkıntısı nedeniyle kaldırıldığı hastanede ünitesinde tedavi altına alındı.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Silivri'deki yazlığında yaşadığı solunum sıkıntısı yaşamaya başladı. Yakınlarının araması üzerine 81 yaşındaki usta oyuncu, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Burada ilk tetkikleri yapılan Arkın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Genel durumu takibe alınan Arkın'ın durumunun iyiye gitmesi halinde yarın yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacağı öğrenildi.

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Cüneyt Arkın yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı
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