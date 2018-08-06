Orhan Gencebay’dan 43 yaş esprisi

Usta sanatçı Orhan Gencebay
, hayat arkadaşı Sevim Emre ve yakın dostlarının hazırladığı sürpriz parti ile 74'üncü yaşgününü önceki akşam Türkbükü By Balıkçı'da kutladı. Üzerinde 'İyi ki doğdun Orhan Baba' yazılı pastadaki mumları üfleyen Gencebay, "Benim bugün doğduğumu gönül dostlarım ve ailem benden daha iyi hatırlıyorlar; sağ olsunlar, onlara çok teşekkür ediyorum. Bugün dostlarımla beraber 43'üncü yaşımı kutluyorum" diyerek herkesi güldürdü. Sevim Emre, Gencebay'a sarılarak "Yeni yaşını mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde geçirmeni diliyorum" sözleriyle temennilerini dile getirdi.