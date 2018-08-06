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Hayranlarını mest etti

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Hayranlarını mest etti
Kuzey Kıbrıs'ta önceki gün, Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde sahneye çıkan Süperstar ; şarkıları, dansları ve enerjisiyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Yaz renklerini yansıtan ve uçuşan elbisesiyle hayranlarının karşısına çıkan Pekkan, açık alandaki özel sahnesinde tam anlamıyla unutulmaz bir şov sundu. Özel bir koreografi ve ışık gösterileri içinde şarkılarını seslendiren süperstar, Kuzey Kıbrıs'ta ve coşkulu bir hayran grubu karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konser alanını dolduran Ajda Pekkan hayranları, fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Pekkan, sahnede şarkıları kadar enerjisiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.
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Hayranlarını mest etti
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