Hayranlarını mest etti

Kuzey
Kıbrıs'ta önceki gün, Merit Royal Hotel ve Merit Royal Premium Hotel ortak etkinliğinde sahneye çıkan Süperstar Ajda Pekkan
; şarkıları, dansları ve enerjisiyle hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Yaz renklerini yansıtan ve uçuşan elbisesiyle hayranlarının karşısına çıkan Pekkan, açık alandaki özel sahnesinde tam anlamıyla unutulmaz bir şov sundu. Özel bir koreografi ve ışık gösterileri içinde şarkılarını seslendiren süperstar, Kuzey Kıbrıs'ta ve coşkulu bir hayran grubu karşısında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Konser alanını dolduran Ajda Pekkan hayranları, fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Pekkan, sahnede şarkıları kadar enerjisiyle de herkesi kendisine hayran bıraktı.