Kıraç hem coştu hem coşturdu

Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çorlu Belediye Başkanlığı ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere ilçede yer alan sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarınca desteklenen ve bu yıl ilk kez düzenlenen Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF), şarkıcı Kıraç'ın verdiği konserle sona erdi.

Final gecesinde sahne alan yerel müzik gruplarının ardından sahneye çıkan Kıraç, sevilen şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Kıraç'ı izlemeye gelen binlerce seveni de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Konser sonunda sahneye çıkan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kıraç'a çiçek taktim ederek, ünlü şarkıcıyı Çorlu'da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.