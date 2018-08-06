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Oğlu açıkladı... 'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Yeşilçam'ın usta oyuncusu 'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. babası Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:53 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 10:56
Oğlu açıkladı... Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA

Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Yeşilçam'ın usta oyuncusu 'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Oğlu açıkladı... Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
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