Oğlu açıkladı... Cüneyt Arkın'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi. Murat Arkın babası Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:53Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 10:56
SAĞLIK DURUMU HAKKINDA AÇIKLAMA
Solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı haberleri çıkan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.