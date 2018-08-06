Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Öykü Gürman'ın acı günü

'ın acı günü

''in 'Asiye'si 'ın yengesi vefat etti

Giriş Tarihi: 6.8.2018 17:08
Öykü Gürman'ın acı günü

Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısıyla hayatımıza giren şimdilerde ise dizisinde izlediğimiz , Instagram hesabından yengesinin vefat ettiğini duyurdu.

ACISINI TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

Yengesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşan Öykü Gürman, "Dünyaya gelmemize sebep olan gözlerimi açmaya çalışırken ilk gördüğüm, belki de dedikleri gibi şarkı söyler gibi ilk ağladığım kişi "yengem" "bu çocukları ben doğurttum' derken o gururu, sevinci, gülümseyişi bana hep mutluluk verdi. Her zaman hissettim o sıcaklığı ve hissetmeye de devam edeceğim. Bir fotoğraf çok şey demek aslında. Anılar, çocukluk, aile, sevgi, saygı, bağlılık, paylaşım ama en çok kalan, bize en çok kalması gereken içten bir gülüş ve iyi niyet. Başımız sağolsun yengem, nurlar içinde yat" sözleriyle acısını takipçileriyle paylaştı.

Ünlülerin gerçek isimleri (Cüneyt Arkın)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öykü Gürman'ın acı günü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN