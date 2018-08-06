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na hayran kaldı

Bir etkinliğe katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen , kaldığı otelde odasına servis edilen nın videosunu sosyal medya hesabından yayınladı.

İHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 22:44 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 22:47
Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı

Dünyaca ünlü Amerikalı model, şarkıcı, aktris ve yazar , Limak Cyprus Deluxe Hotel'de Dj'lik yaparak KKTC'nin her tarafından gelen hayranlarına eğlenceli saatler yaşattı. Yoğun ilginin yaşandığı gecede sevenleri, Hilton ile fotoğraf çektirmek için kuyruk oluşturdu. Basının da yoğun ilgi gösterdiği gecede Hilton siyah şık kıyafeti ile sahneye çıktı. Etkinlik öncesi muhteşem havai fişek gösterisi ile birlikte gösterisine başlayan Hilton, kısa bir konuşma yaparak tüm sevenlerini selamladı.

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Paris Hilton Türk kahvaltısına hayran kaldı
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