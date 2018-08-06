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Sağlığını bitki çayı ile koruyor

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Sağlığını bitki çayı ile koruyor
Serkan Kaya önceki akşam Kıbrıs Girne'de yeni açılan Hotel'de sahneye çıktı. Kaya, Kıbrıslı sevenleri için şarkılar söylerken; yoğun bir konser maratonu içinde olduğunu da belirtti. Önümüzdeki günlerde İstanbul, Bodrum, Kuşadası, Mersin, Kastamonu gibi çeşitli şehirlerde konser verecek olan sanatçı; sağlığını korumayı da ihmal etmiyor. Bol su ve bitki çayı içtiğini belirten Kaya "Sağlığımızın kıymetini bilelim. İnsan her yaşta diri olmalı. Kendini bırakmayıp, sağlığını mutlaka korumalı" diye konuştu.
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Sağlığını bitki çayı ile koruyor
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