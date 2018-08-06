Son trend Hollywood yanağı

Dünyada
hızla gelişen cerrahi
yöntemler, ihtiyaçlara
göre şekillenen
uygulamalar
ile hayata geçiyor.
Sürekli yenilikler
sunan güzellik
ve estetik alanı, son
zamanların yükselen
trendi Hollywood
yanağına dikkat
çekiyor. Bichat
yağ yastıkçığı, ağız
içinden iz bırakmadan
yapılan cerrahi
yöntemle alınabiliyor.
Yapılan cerrahi
işlem ile kişiye
üçgen yüz tanımı ve
zarif bir ifade veriliyor.
Estethica'da
yanaktan yağ alma
işlemi lokal anestezi
veya sedasyon anestezi
olarak uygulanan
işlem yaklaşık
30 dakika sürüyor.