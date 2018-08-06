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Son trend yanağı

Giriş Tarihi: 6.8.2018
Son trend Hollywood yanağı
Dünyada hızla gelişen cerrahi yöntemler, ihtiyaçlara göre şekillenen uygulamalar ile hayata geçiyor. Sürekli yenilikler sunan güzellik ve estetik alanı, son zamanların yükselen trendi yanağına dikkat çekiyor. Bichat yağ yastıkçığı, ağız içinden iz bırakmadan yapılan cerrahi yöntemle alınabiliyor. Yapılan cerrahi işlem ile kişiye üçgen yüz tanımı ve zarif bir ifade veriliyor. Estethica'da yanaktan yağ alma işlemi lokal anestezi veya sedasyon anestezi olarak uygulanan işlem yaklaşık 30 dakika sürüyor.
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Son trend Hollywood yanağı
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