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kimdir?

Giriş Tarihi: 6.8.2018 11:45 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 11:49
Uğur Güneş kimdir?

Uğur Güneş kimdir?

1987 senesinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara'da büyüyen Uğur Güneş ilk olarak eğitim hayatına başladı ve almış olduğu eğitimlerin beraberinde oyunculuk mesleğine de adım attı. Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.

Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.

Uğur Güneş Tamam Mıyız isimli dizide de yer aldıktan sonra en fazla sevilen diziler içerisinde yer alan Diriliş Ertuğrul dizisiyle ismini duyurdu. 2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisindeUrfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri çerisinde de yer aldı.

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Uğur Güneş kimdir?
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