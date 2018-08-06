Vahide Perçin Kimdir?

VAHİDE PERÇİN KİMDİR?

Vahide Perçin 13 Haziran 1965 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Vahide Perçin'in ailesi Yunanistan'da İzmir'e yerleşmiştir. Üniversite eğitimini İktisat Fakültesi'nde almaya başlayan Vahide Perçin daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.

Tiyatro üzerine eğitim alan Vahide Perçin üniversite eğitimi aldığı esnada Altan Gördüm ile tanıştı. 1992 yılında üniversite eğitimi aldığı sırada hayatlarını birleştirmeye karar veren Altan Gördüm ve Vahide Perçin çifti 2013 yılında evliliklerini sonlandırdı.

Altan Gördüm ve Vahide Perçin çiftinin Alize isimli bir kız çocuğu bulunmaktadır. Saçları kahverengi olan Vahide Perçin'in gözleri eladır. Vahide Perçin'in boyu 1.78 cm, kilosu 54 kilodur.

VAHİDE PERÇİN'İN OYUNCULUK KARİYERİ

Vahide Perçin'in oyunculuk kariyeri üniversite eğitimini tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmesiyle başlar. Ankara'dan Adana'ya giderek tiyatro oyunlarında oynamaya başlayan Vahide Perçin uzun bir tiyatro oyunculuğu sonrasında dizilerde rol almaya başlamıştır.

İlk olarak "Bir İstanbul Masalı" adlı dizide rol alan Vahide Perçin başarılı bir oyunculuk performansı sergilemiştir.

VAHİDE PERÇİN'İN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Vahide Perçin'in rol aldığı dizi ve filmler arasında; Bir İstanbul Masalı, Anlat İstanbul, Hırsız Polis, İlk Aşk, Annem, Devrim Arabaları, Zefir, Merhaba Hayat, Muhteşem Yüzyıl, Ayhan Hanım ve Göç Zamanı bulunmaktadır.

Vahide Perçin şu an Star TV'de yayınlanan "Anne" adlı dizide başarılı bir oyunculuk performansı sergilemektedir.