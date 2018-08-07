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Dünyanın en iyileri arasında

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Dünyanın en iyileri arasında
İTALYAN yönetimindeki profesyonel kadrosuyla Akdeniz seçkisinin en lezzetli mönülerini misafirlerine sunan , dünyanın en iyi 70 pizza restoranı arasında gösterildi. 84 ülkede hizmet veren İtalyan restoranları arasında yapılan araştırma ve değerlendirme süreci ile bir yandan İtalyan mutfağının seçkin mönülerine ve eşsiz lezzeti pizzaya dikkat çekilirken, bir yandan da bu kültürü devam ettiren tutkulu restoranlar vurgulanmış oldu. Dünyanın En İyi 70 Pizza Restoranı arasına giren restoranlar, 28 Haziran'da düzenlenen gecede ödüllendirildi. Ödül töreninde plaketi, Paper Moon Şefi Giuseppe Pressani aldı.
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