Dünyanın en iyileri arasında

İTALYAN Şef Giuseppe Pressani
yönetimindeki profesyonel kadrosuyla Akdeniz seçkisinin en lezzetli mönülerini misafirlerine sunan Paper Moon
, dünyanın en iyi 70 pizza restoranı arasında gösterildi. 84 ülkede hizmet veren İtalyan restoranları arasında yapılan araştırma ve değerlendirme süreci ile bir yandan İtalyan mutfağının seçkin mönülerine ve eşsiz lezzeti pizzaya dikkat çekilirken, bir yandan da bu kültürü devam ettiren tutkulu restoranlar vurgulanmış oldu. Dünyanın En İyi 70 Pizza Restoranı arasına giren restoranlar, 28 Haziran'da düzenlenen gecede ödüllendirildi. Ödül töreninde plaketi, Paper Moon Şefi Giuseppe Pressani aldı.