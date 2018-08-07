Emre Aydın konserinde evlenme teklifi

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Emre Aydın'a; 'Sen Beni Unutamazsın' ve 'Soğuk Odalar' gibi şarkılarında hayranları da eşlik etti. Beyoğlu Sanat Performance sahnesinde dün akşam konser veren Emre Aydın, Emrah isimli bir hayranının isteğini geri çevirmeyerek, sevdiği kıza sahnede evlenme teklifi etmesine yardım etti.Sürpriz sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen sevgili, evlilik teklifine 'evet' cevabını verince, çift birbirine sarıldı. Konserdeki seyirciler, çifte mutluluk diledi. Birçok seyirci, evlilik teklifini telefonlarından videoya kaydederek, mutlu anı ölümsüzleştirdi. Kaynak: Milliyet

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