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konserinde evlenme teklifi

Pop rock tarzının en iyi temsilcilerinden , Sanat Performance sahnesinde geniş repertuvarı ile müzikseverlere özel bir gece yaşattı.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:04 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 15:11
Emre Aydın konserinde evlenme teklifi

Yaklaşık iki saat sahnede kalan 'a; 'Sen Beni Unutamazsın' ve 'Soğuk Odalar' gibi şarkılarında hayranları da eşlik etti. Beyoğlu Sanat Performance sahnesinde dün akşam konser veren Emre Aydın, Emrah isimli bir hayranının isteğini geri çevirmeyerek, sevdiği kıza sahnede evlenme teklifi etmesine yardım etti.Sürpriz sonrasında şaşkınlığını gizleyemeyen sevgili, evlilik teklifine 'evet' cevabını verince, çift birbirine sarıldı. Konserdeki seyirciler, çifte mutluluk diledi. Birçok seyirci, evlilik teklifini telefonlarından videoya kaydederek, mutlu anı ölümsüzleştirdi. Kaynak: Milliyet

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Emre Aydın konserinde evlenme teklifi
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