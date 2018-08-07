En iyi golfçüler Bodrum’da bir araya geldi

Türk sporunun en büyük destekçilerinden biri olan Turkcell'in ismini verdiği Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum
turnuvasında şampiyonlar belli oldu. Turkcell Platinum tarafından bu yıl ikincisi Bodrum Golf Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuva, başta iş dünyası olmak üzere, sanat ve cemiyet dünyasından 140'ı aşkın golfçüyü buluşturdu. 4-5 Ağustos'ta düzenlenen Turkcell Platinum Golf Challenge Bodrum turnuvasında, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören
ve Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
'nun yanı sıra iş dünyasının tanınmış isimleri Fikret Öztürk, Cemal Kalyoncu
gibi isimler mücadele etti. Turnuvanın bu yılki ilkleri arasında, Türk Sporu Özel Ödülü de yer aldı. Katılımcıların yarışırken taktıkları adım sayar bilezikler sayesinde turnuvanın en sportif yarışmacısı da belirlendi. 8 bin 99 adımla çukurlar arasında en az adım atan Hülya Kocadon, turnuvanın en sportif yarışmacısı olarak, Turkcell tarafından verilen Türk Sporu Özel Ödülü'nü almaya hak kazandı. Bodrum Golf Kulübü'nün dokuz çukurlu golf sahasında iki tur üzerinden oynanan turnuvada Erkekler A-B-C, Kadınlar A-B ve Gençler olmak üzere altı ayrı kategoride kupalar sahiplerini buldu. Turnuva, pazar akşamı düzenlenen görkemli ödül töreniyle sona erdi.