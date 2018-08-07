Ertaş’ın memleketinden En İyi Yorumcu ödülü

ÜNLÜ sanatçı Zara, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Kırşehir'de düzenlenen Neşet Ertaş
Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahneye çıktı. Gecede En İyi Halk Müziği Yorumcusu ödülüne de layık görülen Zara, duygularını şöyle ifade etti: "Ben kazandığım bütün başarılarımda, girdiğim müzik sınavlarında ve yarışmalarda Neşet Ertaş türküsü okudum. Benim için onun ve Kırşehir'in yeri farklıdır. Bana övgü dolu sözler söylerdi. 'Bu övgülerin karşılığını da bir gün alacaksın' derdi. Bugün onun memleketinde ve onun adı olan çok önemli bir ödülü alıyorum."