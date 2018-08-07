Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Günaydın Haberleri > Ertaş’ın memleketinden En İyi Yorumcu ödülü

Ertaş’ın memleketinden En İyi Yorumcu ödülü

Giriş Tarihi: 7.8.2018
Ertaş’ın memleketinden En İyi Yorumcu ödülü
ÜNLÜ sanatçı Zara, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın himayesinde Kırşehir'de düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde sahneye çıktı. Gecede En İyi Halk Müziği Yorumcusu ödülüne de layık görülen Zara, duygularını şöyle ifade etti: "Ben kazandığım bütün başarılarımda, girdiğim müzik sınavlarında ve yarışmalarda Neşet Ertaş türküsü okudum. Benim için onun ve Kırşehir'in yeri farklıdır. Bana övgü dolu sözler söylerdi. 'Bu övgülerin karşılığını da bir gün alacaksın' derdi. Bugün onun memleketinde ve onun adı olan çok önemli bir ödülü alıyorum."
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ertaş’ın memleketinden En İyi Yorumcu ödülü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN