İvana kurdele kesip Türk bayrağını öptü

Bulgaristan'ın, Türkiye ve Yunanistan sınırı yakınlarındaki tarihi Svilengrad şehrinde yer alan Merit Grand Mosta Hotel, geçtiğimiz haftadan itibaren konuklarını ağırlamaya başladı. Net Holding
'in, Merit International iştirakıyla Kuzey Kıbrıs dışındaki ilk yurt dışı yatırımı olan tesisin açılışına, Bulgar yetkililerin dışında; Sırp asıllı sunucuoyuncu İvana Sert ve Özge Ulusoy da katıldı. Kurdele kesilerek yapılan açılışta İvana Sert, Türk bayrağını öperek poz verdi. Anadolu Ateşi'nin gösterileriyle renk kattığı açılışta konuklar; Soner Olgun'un şarkıları ve sahne performansıyla keyifli anlar yaşadı. Bir ara İvana Sert, Olgun'un sahnesine çıkarak ünlü sanatçıyla iki şarkı seslendirdi.
'DAVAYI KADINLAR İÇİN AÇTIM'
Gecede sohbet ettiğimiz Sert; oğlu Ateş'le ilişkisi, botoks yaptırıp yaptırmadığı ve davalık olduğu Peker Açıkalın'la ilgili de konuştu. Botoksa karşı olmadığını belirten Sert, arada yaptırdığını ama vücudunun hiçbir yerinde estetik müdahale olmadığını söyledi. Sert, aynı filmde rol aldığı ve katıldığı bir canlı yayında kendisi hakkında çirkin sözler söylediği için mahkemelik olduğu Peker Açıkalın'la ilgili ise şöyle konuştu: "Şu an bir sinema projem var. Artık rol arkadaşımın dedesine kadar araştıracağım, ona göre rolü kabul edeceğim. Agresif, negatif tipler benden uzak dursun, pozitif tipler gelsin. O kişiyle konuşmuyoruz, o olay bitti, önüme bakıyorum. Dava devam ediyor ve yavaş yavaş bitiyor. Ben bu davayı bütün kadınlar için açtım; kimse kadınlara kötü söz söylememeli."
OĞLUM KOCAM GİBİ BENİ KISKANIYOR'
11 Yaşındaki oğlu Ateş'le aralarının çok iyi olduğunu belirten İvana Sert; oğlunun kocasıymış gibi davrandığını, kendisini kıskandığını söyledi: "Ben artık ona oğlum değil, kocam diyorum. Plaja giderken bikinime, mayoma bile karışıyor. Bazen 'Tamam, bu olur', bazen 'Olmaz anne, bunu değiştir' diyor. Hatta resimlerimi de telefonla Ateş çekiyor."