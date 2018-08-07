Kuliste gelin partısı!

Kayserıspor, 2018-2019 futbol sezonunu geçtiğimiz günlerde Kayseri Kadir Has
Stadı'nda düzenlenen bir törenle açtı. Gecede, ünlü popçu Bengü sahneye çıktı. Tribünleri dolduran binlerce sarı-kırmızılı taraftara şarkılarını seslendiren Bengü, büyük bir sürprizle karşılaştı. 29 Ağustos'ta nişanlısı Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmeye hazırlanan Bengü'ye hayranları kuliste parti düzenledi. Bride (gelin) yazılı balonların önüne hazırlanan masayı gören şarkıcı, çok şaşırdı. Bengü, mikrofon şeklinde yapılan pastasındaki mumları üfledi.